Дачные заборы Подмосковья приведут к единому стилю

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Проверку высотности дачных ограждений в регионе начнут в апреле следующего года.

На территории Московской области хотят создать единые требования к внешнему виду дачных ограждений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Союза дачников Подмосковья, первого заместителя председателя Мособлдумы Никиту Чапилна.

"Мы поддерживаем местную власть, которая стремится обеспечивать работы по приведению к единому стилю заборов дачных участков как внутри городов, так и вдоль крупных дорог и магистралей. Также требуется разработать единые нормативы по внешнему виду заборов, которые могли бы применяться на уровне муниципалитетов. Я считаю, что средства на решение таких вопросов должны выделяться из муниципального бюджета", — сказал Никита Чаплин.

С апреля 2018 года планируется начать проверки высотности дачных ограждений. Максимальная высота заборов не должна быть больше двух метров.

"В следующем году, начиная с апреля, мы планируем проводить на регулярной основе совместные рейды с Госадмтехнадзором на предмет выявления заборов, которые нарушают действующие нормативы высотности", — сообщил Чаплин.

Никита Чаплин также добавил, что бороться с данным видом нарушений можно только одним способом – сносить. Причем решение о сносе забора должны принимать совместно муниципальные власти и Госадмтехнадзор.

Кроме того, садоводы и дачники не должны перекрывать гражданам проход к водоемам. По словам Чаплина, в последнее время подобные нарушения участились. С апреля 2018 года года Союз дачников Подмосковья совместно с сотрудниками полиции будет также проводить рейды по выявлению таких нарушений.