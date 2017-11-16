Законопроект о бесплатном резервировании земель для погребения приняли в МО

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Проект закона приняли депутаты Московской областной думы во втором чтении.

Депутаты Мособлдумы во втором чтении приняли законопроект о бесплатном резервировании земель для семейных захоронений. Это касается участков площадью не более 12 квадратных метров. Об этом сообщил телеканал "360".

Законопроект должен урегулировать порядок оформления удостоверений на захоронения такого рода в Московской области. Проект закона должен исключить административные барьеры для населения, а также стать гарантией исполнения воли каждого о погребении его тела после смерти на указанном им месте рядом с ранее умершим родственником или супругом. Закон начнет действовать на территории Московской области с 1 января 2018 года.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян сообщил, что на данный момент при оформлении удостоверения на семейные захоронения, созданные до 1 августа 2004 года, плата не взимается, в случае если его размер не превышает 12 квадратных метров, а также если захоронение площадью более 12 квадратных метров используется полностью.