В Подмосковье возродили сбор макулатуры и собрали 15 тонн

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Почти забытую практику сбора макулатуры решили возродить сотрудники правительства Московской области в рамках ежегодной экологической акции "Сдай макулатуру — спаси дерево!"; в четверг они сдали на пункте у Дома правительства Подмосковья в Красногорске более 15 тонн макулатуры, сообщает пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

"Акция "Сдай макулатуру — спаси дерево!" ежегодно проводится в Подмосковье. Только за несколько часов акции сотрудники регионального правительства уже сдали в общей сложности более 15 тонн макулатуры, которая отправилась на вторичную переработку", — отмечается в сообщении.

Как подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, подобные акции стимулируют создание в регионе системы раздельного сбора мусора. А это основа для модернизации системы обращения с отходами, которая основана на принципе сокращения захоронения и увеличения объемов рециклинга.

"Перерабатывать пригодные для рециклинга отходы нужно, но еще лучше построить свою работу так, чтобы отходов было как можно меньше", — добавил министр, напомнив о необходимости повсеместного введения электронного документооборота.