Парк в Красногорске благоустроят с учетом мнения жителей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Недвижимость. Парк "Губайлово" в подмосковном Красногорске будет благоустроен с учетом мнения жителей, говорится в сообщении администрации городского округа.

"Проект благоустройства городского парка "Губайлово" разработают на основе мнения жителей", — отмечается в документе. Как указывается в нем, концепция развития парковой территории в основном поддержана жителями Красногорска, однако объемы работ и формы воплощения еще нуждаются в обсуждении и доработке.

В парке "Губайлово" многие годы не проводилась санитарная обработка деревьев, не расчищался валежник и не создавалась пешеходная инфраструктура.

Нынешней зимой парк очистят от валежника. Процедуру начнут после первых заморозков для минимизации повреждений деревьев и кустарников.

"За зиму мы приведем массив в порядок: уберем сухостой, валежник и мусор. Совершенно очевидно, что нашему округу просто недостойно иметь зеленую зону в таком состоянии", — приводятся в сообщении слова главы Красногорска Радия Хабирова.

Городской парк "Губайлово" основан в сосновом бору в 1930 годы прошлого века работниками завода № 69 им. В. И. Ленина.