Соцучреждения Подмосковья прошли независимую экспертизу

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Подмосковье независимую оценку качества оказания услуг получили 83 подведомственных учреждения социального обслуживания.

"В 2017 году у нас было проведение независимой оценки качества оказания услуг в 83 учреждениях социального обслуживания Московской области — это 50% от всей действующей сети подведомственных учреждений", — цитирует слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской портал правительства региона.

Прежде всего, были проверены центры социального обслуживания, а также центры соцаАдаптации и центры реабилитации детей и взрослых.

Независимая оценка выстраивалась по пяти показателям: открытость и доступность информации, комфортность и условия предоставления социальных услуг, время ожидания предоставления услуг, удовлетворенность качеством оказания услуг, общение с клиентами сотрудников организаций социального обслуживания.

Ранее аналогичную оценку прошли учреждения культуры Подмосковья.