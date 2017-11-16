Снижена арендная плата для владельцев газозаправочных станций в Подмосковье

МОСКВА, 16 ноя — РИА Недвижимость. Коэффициент арендной платы для газозаправочных станций в Подмосковье снижен вдвое, передает корреспондент РИА Недвижимость из Московской областной думы.

Депутаты регионального парламента приняли поправки в закон "О регулировании земельных отношений в Московской области". Согласно им, при расчете арендной платы за земельный участок в Московской области, на котором размещена газозаправочная станция, будет применяться коэффициент три вместо действовавшего до принятия поправок коэффициента шесть.

"Предложение устанавливает коэффициент для расчета арендной платы. Предлагается внести изменения в закон и исключить из пункта 16 Приложения к закону фразу "автозаправочные станции, которые осуществляют розничную торговлю газообразным топливом". По сути это означает, что этот вид деятельности переходит в строку 41, где перечисляются участки "для размещения иных объектов коммерческого назначения". И такой вид деятельности будет рассчитан по арендной плате с коэффициентом три", — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, представляя проект поправок депутатам.