Субсидии частным детсадам и школам в Подмосковье увеличат в 2018 году

МОСКВА, 16 ноя — РИА Недвижимость. Финансирование частных детских садов и частных общеобразовательных школ в Подмосковье увеличится в Подмосковье с 2018 года.

Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли законопроект "О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2018 году".

Как заявил заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров, после принятия закона рост финансирования составит: по частным детским садами в Подмосковья 17,9%, по частным школам — 12,4%.

"Субсидии, которые получают частные детсады и школы в Подмосковье, аналогичны тем, которые идут в муниципальные организации. У нас растет контингент частных детских садов и частных школ, в связи с этим растет и финансирование", — сообщил Мазуров журналистам после принятия закона. По его данным, общий объем финансирования частных детских садов в Подмосковье в 2018 году составит 889,4 миллиона рублей, частных школ — 1,3 миллиарда рублей.

Также вырастет средний норматив на одного ребенка в муниципальных детсадах, добавил Мазуров. "Средний норматив на одного ребенка будет составлять 99,4 тысячи рублей с ростом 4,4%", — сказал депутат.