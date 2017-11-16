"Усадебный экспресс" отвезет туристов в поместье Морозова в Глухово

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В рамках проекта "Усадебный экспресс" туристам покажут уникальную, находившуюся долгое время на реставрации усадьбу Арсения Морозова, правнука основателя знаменитой династии промышленников, сообщило министерство культуры Подмосковья.
Усадьба Арсения Морозова — образец так называемого "московского загородного модерна", стиля популярного среди предпринимателей XIX века, восходящего к эстетике английских коттеджей. Объемно-пространственная композиция таких коттеджей продиктована внутренней структурой, а облик почти лишен декоративных элементов, но вместе с тем красив и строг.
"Усадебный экспресс" — совместный проект министерства культуры Московской области, Центральной пригородной пассажирской компании и усадьбоведа Вадима Разумова. Проект также включает "Промпоезд" — путешествия по бывшим промышленным зонам и объектам Подмосковья, а также путешествие на "Экоэлектричке" (специальный проект экскурсий по заповедным местам и природным достопримечательностям Подмосковья).