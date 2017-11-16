В Подмосковье выберут лучший турофис

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министерство культуры Московской области объявило конкурс на лучший офис турагентства, информационного центра, и лучшего сотрудника.

Согласно информации, размещенной на сайте министерства, конкурс проводится с 20 ноября по 15 декабря 2017 года.

"Конкурс проводится в целях формирования положительного имиджа Подмосковья как туристического региона на внутреннем и международном туристических рынках, обеспечения благоприятных условий для развития туризма, а также для повышения качества обслуживания, соблюдения единообразия предоставления туристических услуг", — сообщило министерство культуры Подмосковья.

По итогам конкурса в каждой из номинаций определяются один победитель (участник, занявший первое место) и два призера (участники, занявшие второе и третье места). Участники, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами Министерства культуры Московской области.