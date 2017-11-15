В Подмосковье изъяли более 500 кг наркотиков за 9 месяцев 2017 года

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники подмосковной полиции изъяли более 500 килограммов наркотиков за 9 месяцев этого года, заявил на пресс-конференции врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД по Московской области Игорь Охрименко.

"Из незаконно оборота изъято более 537 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Пресечено 24 канала поставки наркотиков", — сказал Охрименко.

По его словам, за этот период полицейские также провели 1,5 тысячи оперативно-профилактических мероприятий в местах, где массово собирается молодёжь: дискотеки, клубы, бары, стадионы, катки и образовательные учреждения. В результате проверок были выявлены более 260 наркопреступлений.