"Виртуозы Москвы" выступят на подмосковном фестивале "Пересекая время"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Уникальный музыкальный фестиваль "Пересекая время" с участием лучших мировых исполнителей, в том числе известных джазменов и оркестра "Виртуозы Москвы", стартует 2 декабря в Подмосковье, сообщает министерство культуры региона.

Фестиваль пройдет в ДК "Пушкино". В этом году "Пересекая время" проводится в четвертый раз и объединяет разные филармонические направления, включая российский фольклор и современную этническую музыку народов мира в стиле world. Отличительной чертой "Пересекая время — 2017" также является большое количество джазовых участников высокого уровня, в том числе, известных зарубежных джазменов.

"Пересекая время" — уникальный проект Московской областной филармонии, который позволяет жителям Подмосковья впервые услышать в их регионе музыку самого высокого уровня", — подчеркнула министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Художественными руководителями фестиваля являются заслуженные артисты России Михаил и Андрей Ивановы, а основными организаторами — Московская областная филармония, министерство культуры Московской области и администрация Пушкинского муниципального района.

В этом году в рамках фестиваля будет проведен конкурс детских музыкальных талантов, победители которого получат возможность участвовать в конкурсе "Синяя птица" на телеканале "Россия-1".