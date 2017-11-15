Подмосковные аграрии смогут купить "Кировцы" с большой скидкой

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минсельхоз Подмосковья в рамках состоявшегося в Красногорске IV Международного агропромышленного молочного форума подписал с дилерами "Петербургского тракторного завода" ("ПТЗ") соглашения о сотрудничестве., которые открывают перед фермерами дополнительные выгоды по приобретению и ремонту тракторов марки "Кировец", сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно договоренностям, аграрии региона получат дополнительную скидку на санкт-петербургские трактора. "Очень важной вехой на форуме явилось заключение соглашения с Петербургским тракторным заводом о предоставлении трехпроцентной скидки на тракторы марки "Кировец" для аграриев Подмосковья", — сказали в "Мособлагроснгабе", комментируя подписанные документы.

Согласно информации дилеров, сельхозпроизводители Московской области получат возможность приобрести тракторы "Кировец" с 38% скидкой. 20% этой скидки является субсидия правительства Московской области аграриям на покупку техники.