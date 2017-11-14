В Подмосковье отремонтировали рекордное количество дорог

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В 2017 году объем отремонтированных дорог Подмосковья на 45% превысил показатели 2016 года, это наибольший объем за последние 20 лет, сообщает в среду министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего в Московской области отремонтированы 2218 участков общей протяженностью 3183 километра. Основной акцент был сделан на ремонт региональных автодорог. При этом план ремонта муниципальных дорог возрос более чем в два раза — на 124%.

"При формировании планов ремонта… был проведен уникальный для нашей страны эксперимент, позволивший жителям в ходе голосования на портале "Добродел" определить региональные дороги, нуждающиеся в ремонте. По результатам народного голосования отремонтирована 91 дорога общей протяженностью 380 километров, что составляет около 20% от общего объема регионального ремонта. Этот уникальный опыт по вовлечению жителей в процесс формирования программы ремонта автодорог региона, он будет продолжен", — подвел итоги дорожной ремонтной кампании Московской области министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.