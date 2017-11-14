Подмосковные спортсмены победили в ЧР по карате в Тюмени

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подмосковные каратисты и каратистки выиграли полный комплект медалей на прошедшем в Тюмени чемпионате России по карате, сообщает министерство физической культуры и спорта Московской области.

"Это были очень интересные и сложные соревнования…14 медалей — показатель высокого уровня подготовки наших каратистов, отлично выступивших на национальном уровне. А в некоторых дисциплинах в финалах вообще выступали исключительно каратисты из Московской области, которым не было равных на турнирной дистанции", — прокомментировал на сайте спортивного ведомства региона победные для Подмосковья итоги соревнования министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В чемпионате приняли участие около трехсот спортсменов из 40 регионов страны. Состязания проходили в течение двух дней.

В женском кумитэ (поединках на татами) в весовой категории свыше 68 килограмм Иванна Зайцева выиграла золотую награду. На первое место среди женщин также поднялись Полина Котлярова. Полина Троицкая завоевала серебро, а Мария Зотова — бронзу. Среди мужчин отличились: Мехман Рзаев (он завоевал золото), Максим Ксенофонтов — выиграл серебро, Эмиль Сковородников и Константин Сутягин получили бронзовые медали.

В командном женском ката (бой с воображаемым противником) спортсменкам из Московской области удалось выиграть золото и серебро. И среди мужчин весь пьедестал вновь был занят подмосковными каратистами: золото, серебро и две бронзы.