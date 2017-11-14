В Подмосковье детей приглашают на премьеру спектакля "Рикки-Тикки-Тави"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьера детского спектакля "Рикки-Тикки-Тави" по мотивам "Книги джунглей" Редьярда Киплинга пройдет в субботу в Московском областном театре драмы и комедии (Ногинск), сообщает министерство культуры Подмосковья.

Как отметили в министерстве, это первый спектакль в рамках реализации проекта партии "Единая Россия" — "Театры малых городов". Режиссер спектакля — заслуженный артист Московской области Александр Мишин.

По сообщению пресс-службы, Московской области в рамках программы для театров малых городов из федерального бюджета целевым назначением — на постановки новых спектаклей — выделено около 47 миллионов рублей. Получателями этих субсидии стали 14 театров из 12 муниципальных образований Подмосковья, а также государственный Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске.

В рамках проекта каждый из отобранных театров покажет три новые постановки по произведениям российских и зарубежных авторов: одну взрослую и две детские.