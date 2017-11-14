План организации парковок в Подмосковье в 2017 году выполнен на 104%

КРАСНОГОРСК (Московская область), 14 ноя — РИА Недвижимость. План по организации дополнительного парковочного пространства в Подмосковье выполнен на 104%, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"По плану ликвидации дефицита парковочного пространства в 2017 году должны были организовать 72,7 тысячи парковок. По факту организованы 75,7 тысячи. В работе находятся 4,1 тысячи парковок.

План выполнен на 104%", — сказал Тресков, докладывая региональному кабинету министров об итогах кампании по созданию дополнительных парковочных мест в муниципалитетах Подмосковья.

Пять муниципалитетов Подмосковья выполнили 38% объема работ, запланированных в регионе. Больше всего парковок организовано в Химках (8,65 тысячи), Балашихе (5,89 тысячи) и Люберцах (5,64 тысячи).

Из материалов презентации к докладу министра следует, что девять подмосковных муниципалитетов значительно перевыполнили план по организации парковочного пространства. В абсолютных лидерах город Долгопрудный. При плане создания 417 парковок в городском округе обустроена 1,95 тысячи парковок, план выполнен на 469%.