Подмосковье продолжит развивать сотрудничество с Молдавией

КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 ноя — РИА Новости. Подмосковье продолжит сотрудничество с Республикой Молдова, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"С Республикой Молдова и Гагаузией в частности мы давно в добрых взаимодействиях. У нас подписано соглашение, есть общая повестка в социальных и экономических проектах. Думаю, наша сегодняшняя встреча позволит нам дальше развивать отношения", — сказал глава Подмосковья на встрече с президентом Республики Молдова Игорем Додоном в понедельник.

Президент Молдовы в ответном слове напомнил о многовековом опыте добрых отношений между Молдовой и Россией. "Уже сложились хорошие отношения между Московской областью и рядом регионов Молдовы, в частности, с Гагаузией. Думаю, что за счет диалога на уровне президентов, парламента и регионального уровня мы сможем вакуум на уровне правительств преодолеть", — сказал Додон.

Из сопроводительных материалов следует, что совместных инвестиционных проектов Подмосковье и Молдова не ведут. Однако после подписания соглашения между правительством Московской области и исполнительным комитетом автономно-территориального образования Гагаузия о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве взаимный товарооборот Московской области с Республикой Молдова увеличился и составил 73,6 миллиона долларов США (в 2015 году этот показатель составлял 51,3 миллиона долларов США), в том числе экспорт продукции Московской области — 45,5 миллиона долларов, импорт — 27,1 миллиона долларов.

Основные виды продукции, поставляемые из Московской области в Республику Молдова: оборудование для теплоэлектростанций, черные металлы, насосы жидкостные, электрические машины и оборудование, пластмассы и изделия из них, средства наземного транспорта, алкогольные и безалкогольные напитки, молочная продукция, керамические изделия и др.

Основные виды продукции, поставляемые из Республики Молдова в Московскую область: алкогольные и безалкогольные напитки, продукты переработки овощей и фруктов, уксус, орехи, пищевые мясные субпродукты, электрогенераторы, мебель.

На территории Московской области зарегистрированы 29 предприятий с участием молдавского капитала.