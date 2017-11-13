Подмосковье продолжит развивать сотрудничество с Молдавией

КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 ноя — РИА Новости. Подмосковье продолжит сотрудничество с Республикой Молдова, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"С Республикой Молдова и Гагаузией в частности мы давно в добрых взаимодействиях. У нас подписано соглашение, есть общая повестка в социальных и экономических проектах. Думаю, наша сегодняшняя встреча позволит нам дальше развивать отношения", — сказал глава Подмосковья на встрече с президентом Республики Молдова Игорем Додоном в понедельник.
Президент Молдовы в ответном слове напомнил о многовековом опыте добрых отношений между Молдовой и Россией. "Уже сложились хорошие отношения между Московской областью и рядом регионов Молдовы, в частности, с Гагаузией. Думаю, что за счет диалога на уровне президентов, парламента и регионального уровня мы сможем вакуум на уровне правительств преодолеть", — сказал Додон.
Основные виды продукции, поставляемые из Московской области в Республику Молдова: оборудование для теплоэлектростанций, черные металлы, насосы жидкостные, электрические машины и оборудование, пластмассы и изделия из них, средства наземного транспорта, алкогольные и безалкогольные напитки, молочная продукция, керамические изделия и др.
Основные виды продукции, поставляемые из Республики Молдова в Московскую область: алкогольные и безалкогольные напитки, продукты переработки овощей и фруктов, уксус, орехи, пищевые мясные субпродукты, электрогенераторы, мебель.
На территории Московской области зарегистрированы 29 предприятий с участием молдавского капитала.