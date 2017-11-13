Минимущества Подмосковья проверит дома, используемые как ТЦ

КРАСНОГОРСК, (Московская область), 13 ноя — РИА Недвижимость. Подмосковное Минимущества проверит дома, используемые по факту как торговые центры, сообщил журналистам заместитель начальника управления оценки, планирования и финансового контроля министерства имущественных отношений Московской области Юрий Глебов.

"В следующем году мы активизируем работу по выявлению объектов нежилого назначения, используемых по факту как торговые центры. Только в городском округе Истра выявлены 27 торговых центров площадью от одной до 2,5 тысячи квадратных метров, которые после проверки могут быть включены в перечень 2018 года исчисления налога от кадастровой стоимости", — сказал Глебов.

По его данным, после изменения категории строения как нежилого помещение на объект торговли прогнозируемый рост налога на имущество от таких объектов в бюджет Московской области и муниципалитетов может составить порядка 15-17 миллиона рублей в год.

Глебов также уточнил, что изменение статуса объекта капитального строительства в Подмосковье занимает порядка трех-четырех месяцев.