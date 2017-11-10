Мартышка, осьминог или нерпа? Кто станет предсказателем ЧМ-2018

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Четыре обитателя подмосковного "Океанариума" претендуют на роль предсказателя результатов мундиаля.

Подмосковный океанариум "Крокус", расположенный в Красногорске, показал четверых кандидатов, претендующих на роль предсказателя результатов матчей грядущего в следующем году мундиаля. На вакантную должность претендуют мартышка, осьминог и две нерпы — байкальская и кольчатая.

В истории животных-предсказателей результатов футбольных матчей осьминог уже был: Пауль в 2010 году довольно точно прогнозировал исходы встреч, конкурируя даже с букмекерами. В 2018 году конкуренцию Паулю хочет составить осьминог Влада.

"Влада — гигантский тихоокеанский осьминог, и она может изменять свой цвет", — рассказала гид океанариума Анастасия Вошрок.

Влада —умный осьминог: она умеет различать геометрические фигуры. И если поймает кого-то – то, из ее щупалец уже не вырваться. У Влады около двух тысяч присосок, каждая удерживает до ста граммов веса.

На вакансию предсказателя претендует и кольчатая нерпа (разновидность тюленя). В дикой природе нерпы живут в Северном ледовитом океане. Спортивными их не назовешь, но зато в сообразительности не откажешь: нерпа легко понимает, что от нее хочет тренер, например, играет с мячом или целует тренера в щеку, благодаря за ужин. Однако характер нерпы непредсказуем — как и результаты футбольных матчей.

Семья мартышек Бразза тоже не прочь предугадать победителя игр чемпионата мира.

В числе кандидатов есть и еще одна нерпа — байкальская, пресноводная. Она легко привыкает к человеку, поддается дрессировке, только вот на обед ей необходимо целых полтора килограмма рыбы. Анастасия Вошрок уточняет, что такие звери предпочитают жить в воде, так как там нерпа чувствует себя более уютно и безопасно.

"Они дышат как мы с вами — делают глоточек воздуха наверху, и этого глоточка воздуха хватает на час, а то и больше", — рассказывает гид океанариума.

Выбирать животное-предсказателя результатов чемпионата мира по футболу будут путем голосования. Откроется оно уже в ближайшее время.