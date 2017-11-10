Исправность газового оборудования проверили в подмосковной Балашихе

Дом на пересечении Парковой улицы и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе. Архивное фото

Дом на пересечении Парковой улицы и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Газовое оборудование было проинспектировано в 50 тысячах квартир.

Техсостояние газового оборудования было проверено в 50 тысячах квартир в Балашихе в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника отдела электроснабжения и газификации управления ЖКХ администрации города Дмитрия Юхимчука.

Цель проверок – профилактика несчастных случаев при пользовании бытовым газом. Дмитрий Юхимчук заявил, что такие мероприятия проходят в Балашихе еженедельно. Специалисты проверяют вентиляции и скорость вентиляционного потока. В Балашихе такие проверки проводят более пяти специализированных организаций.