Расписание трансферов в аэропорту Жуковский обновится

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Изменения в расписании автобусов синхронизированы с изменением расписания авиарейсов.

Время следования нескольких трансферных автобусов до и из аэропорта Жуковский изменится с 12 ноября. Корректировка расписания связана с изменениями времени вылета самолетов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании. Кроме того, будут запущены новые автобусные рейсы.

Так, 12 ноября добавочные автобусы будут отправляться от платформы "Отдых" в 22:10, от аэропорта Жуковский — в 22:40. 14 ноября дополнительный транспорт осуществит отправку от платформы "Отдых" в 06:10 и 19:10, а от аэропорта Жуковский — в 06:35 и 19:35.

Также на 5 минут назад сдвинется время отправления рейсов 17:30, 17:50 и 18:50 от платформы "Отдых" и рейсов 18:15 и 19:15 от аэропорта Жуковский.

18 ноября добавочные автобусы от платформы "Отдых" проследуют в аэропорт в 19:30 и из аэропорта — в 19:20.