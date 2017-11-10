Крупный женский турнир по теннису пройдут в подмосковных Химках

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Соревнования состоятся с 30 апреля по 6 мая 2018 года.

Женский турнир серии ITF Pro Circuit O1 Properties Ladies Cup состоится в Химках с 30 апреля по 6 мая 2018 года. В соревнованиях примут участие и теннисистки из топ‐50 рейтинга WTA. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу подмосковного Минспорта.

В текущем году призовой фонд турнира O1 Properties Ladies Cup был увеличен. Он составил $25 000. В одиночном разряде лидером стала сербка Деяна Раданович. В парном победили Анастасия Потапова из Подмосковья и Олеся Первушина. Около 5 тысяч человек стали гостями турнира O1 Properties Ladies Cup 2017 за неделю.

Глава Минспорта Московской области Роман Терюшков заявил, что регион проводит все больше серьезных спортивных турниров.

"Мы создаем все условия, чтобы спортсмены и болельщики чувствовали себя, как дома. Поэтому неудивительно, что к нам приезжают в том числе и топовые теннисистки", — отметил министр.

Терюшков подчеркнул, что корты филиала Академии Александра Островского в Химках соответствует самым высоким стандартам.