Подмосковные борцы стали победителями на российско-китайских играх

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Борцы из Московской области завоевали золотые медали на летних молодежных играх в Китае.

217 спортсменов приняли участие в завершившихся в Китае VII российско‐китайских молодежных летних играх. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Минспорта Подмосковья. Атлеты соревновались в дзюдо, боксе, вольной и греко‐римской борьбе, ушу, волейболе, баскетболе, водном поло, художественной гимнастике и настольном теннисе.

Иналбек Шериев из Подмосковья (весовая категория до 63 килограммов) стал первым в соревнованиях по вольной борьбе. Рубен Хачатрян, выступающий в весовой категории до 76 килограммов, завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе.

Как отметил глава Минспорта Московской области Роман Терюшков, проведение российско-китайских игр — часть взаимодействия России с одним из ключевых союзников.

"Спортивные соревнования благотворно действуют на укрепление взаимоотношений между странами-партнерами. Подмосковные борцы, выступавшие в российской сборной, не подвели", — подчеркнул Роман Терюшков.

В целях укрепления дружбы между китайским и российским народом молодежные игры проводятся уже с 2006 года. Они способствуют повышению уровня мастерства, духовному и физическому воспитанию юных спортсменов, а также развитию спортивных традиций.