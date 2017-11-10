В сельские медучреждения Подмосковья пришли на работу 150 врачей

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На работу в сельские медицинские организации Подмосковья с начала текущего года приняли 150 новых врачей различных специальностей, сообщает пресс-служба первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

Эти врачи приступили к работе по программе "Земский доктор", участниками которой могут быть специалисты до 50 лет, заключившие трудовое соглашение на работу в сельской местности на срок не менее пяти лет. Сейчас программа со-финансируется из федерального и регионального бюджетов. Специалисты-медики, пришедшие на работу в село по этой программе, могут получить единовременную выплату в один миллион рублей.

Программа "Земский доктор" стартовала в 2012 году. За время ее действия в сельскую местность Подмосковья привлекли 954 специалиста, напомнили в пресс-службе правительства региона.