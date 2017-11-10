Учреждения культуры Подмосковья оценили по критериям НОК на "отлично"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Деятельность абсолютного большинства учреждений культуры Московской области была оценена на "отлично" с помощью процедуры независимой оценки качества (НОК), которая второй год осуществляется в Подмосковье, сообщило минкультуры региона на своем сайте.

Согласно сообщению министерства, в 2017 году процедуру НОК прошли 360 учреждений региона, что на 53 больше, чем в 2016 году. Общее количество респондентов составило более 75 тыс. человек (в 2016 — 14 тыс.). Деятельность 314 учреждений сферы культуры оценена на "отлично" (в 2016 году — 131). Организаций, которые получили оценку "неудовлетворительно", не зафиксировано (в 2016 году — 240), сообщило министерство.

"Независимая оценка качества учреждений культуры — не только эффективный инструмент повышения качества их услуг, но и форма диалога власти и общества. Результаты НОК станут основой для принятия управленческих решений по организации их деятельности", — прокомментировала итоги оценки министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Для НОК установлены следующие критерии и параметры работы учреждений: открытость и доступность информации, комфортность пребывания, удобство графика работы, доброжелательность и вежливость персонала, доступность услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья. Посетители могли оценить учреждения культуры посредством анкетирования или очного опроса, а также выставить оценки учреждениям культуры на специальном портале. В этом году итоги НОК подвел общественный совет во главе с член-корром Российской академии художеств, заслуженным художником России Александром Рожниковым.