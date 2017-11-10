Больше половины номеров в подмосковных отелях забронированы на Новый год

МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Больше половины номеров в подмосковных отелях уже забронированы на новогодние праздники, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.
Всего в Подмосковье зарегистрированы порядка 600 отелей и домов отдыха. В них, а также парках, музеях и домах культуры региона в период новогодних и рождественских праздников будут организованы развлекательные программы с выступлениями артистов, фейерверками, мастер-классами и пр. Более 30 подмосковных горнолыжных курортов предложат спортивно-оздоровительную программу для любителей активного отдыха.
На новогодние праздники 2016-2017 гг. Московскую область посетили 2,5 миллиона российских и иностранных туристов.