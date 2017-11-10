Минмособлимущество передаст Раменскому роддому современное оборудование

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минмособлимущество передаст Раменскому роддому необходимое медоборудование, говорится в сообщении ведомства.

"Издано распоряжение о передаче движимого имущества родильному дому Раменской центральной районной больницы", — сообщается в документе. В нем уточняется, что перечень передаваемого имущества составил более 11, 4 тысячи единиц 8,6 тысячи наименований. Это медицинское оборудование по уходу за матерью и ребенком до, во время и после родов, аппараты УЗИ, скрининга и мониторинга плода, а также реанимационные системы и мобильное переносное оборудование, системы обеззараживания и очистки медицинских инструментов и другое имущество.

Объекты областной собственности будут закреплены за государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области "Раменская центральная районная больница" на праве оперативного управления, добавляется в материале. "Согласно распоряжению, до конца ноября медицинское учреждение сможет начать использовать переданное имущество", — приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.

Ранее сообщалось, что новое здание родильного дома было закреплено за медицинским учреждением в октябре текущего года.