Минмособлимущество передаст Раменскому роддому современное оборудование

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минмособлимущество передаст Раменскому роддому необходимое медоборудование, говорится в сообщении ведомства.
Объекты областной собственности будут закреплены за государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области "Раменская центральная районная больница" на праве оперативного управления, добавляется в материале. "Согласно распоряжению, до конца ноября медицинское учреждение сможет начать использовать переданное имущество", — приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.
Ранее сообщалось, что новое здание родильного дома было закреплено за медицинским учреждением в октябре текущего года.