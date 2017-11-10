В Подмосковье выявили 5 тысяч нарушений содержания газового оборудования

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госжилинспекция Московской области в текущем году составила около пяти тысяч протоколов в отношении нарушителей требований, предъявляемых к содержанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО).

"С начала 2017 года по 10 ноября сего года главное управление "Госжилинспекция Московской области" составила 4 тысячи 777 протоколов о нарушениях правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", — сообщил на сайте правительства Подмосковья руководитель этого надзорного ведомства Вадим Соков.

За уклонение от обязательного заключения договора о техобслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО к ответственности привлечены 1264 физических лица, собственники газифицированных квартир. Оштрафованы семь управляющих организаций и девять должностных лиц.

Протоколы также составлялись за отказ в допуске представителя специализированной организации к обслуживанию и ремонту газового оборудования и уклонение от замены устаревшего и потенциально опасного газового оборудования.

Нарушители привлекались к ответственности и в соответствии с действовавшим в первой половине 2017 года Законом Московской области "О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области". В связи с нарушением этого закона было составлено 197 протоколов на управляющие организации, 2123 протокола на должностных лиц этих организаций, а также 153 протокола на физических лиц.

"Собственники жилых помещений обязаны заключать договоры на их техническое обслуживание и обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников специализированных организаций к ним….Считаю необходимым донести до всех — газ не прощает безответственности, наплевательства, неосторожности", — заявил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.