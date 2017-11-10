Раменских коммунальщиков привлекут к суду за нарушения в сфере экологии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Предприятие коммунального хозяйства Раменского района Подмосковья будет привлечено к суду за нарушения в сфере экологии, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

"Минэкологии направило в суд материалы административного дела в отношении АО "Раменский водоканал", которое эксплуатирует очистные сооружения в деревне Старниково Раменского района Подмосковья. Коммунальщикам придется ответить за неисполнение предписания ведомства", — сообщается в документе. В нем добавляется, что ранее в ходе проведенной проверки было установлено, что общество допустило переполнение биопрудов очистных сооружений, в результате чего неочищенные канализационные стоки сбрасывались в приток Москвы-реки — Отру.

Также выяснилось, что АО "Раменский водоканал" не ведет производственный экологический контроль и не имеет проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу. По результатам административного расследования акционерное общество было оштрафовано и получило предписание устранить нарушения.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, чьи слова приводятся в пресс-релизе ведомства, повторная проверка показала, что нарушители исполнили требования минэкологии лишь частично: биопруды расчищены, но экологический контроль по-прежнему не ведется. Теперь раменских коммунальщиков понудят привести свою работу в рамки природоохранного законодательства.

Ранее сообщалось, что АО "Раменский водоканал" не впервые привлекается к административной ответственности. Коммунальщиков штрафовали за загрязнение рек Чернавки и Гжелки в результате аварии на очистных сооружениях в деревне Клишева. В связи с этим деятельность предприятия находится на особом контроле минэкологии.