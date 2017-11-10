В Подмосковье за год изъяли более 22 тысяч бутылок незаконного алкоголя

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Более 22 тысяч бутылок незаконного алкоголя было изъято в Подмосковье в 2017 году, сообщается в материалах министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"По результатам работы проекта "Алкоконтроль" из незаконного оборота изъято более 22 тысяч бутылок алкоголя", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что в рамках проекта, цель которого — выявление и пресечение незаконной торговли алкоголем, с весны текущего года проверены более 19 тысяч торговых объектов, зафиксированы более двух тысяч нарушений.

Самое частое нарушение — торговля алкоголем индивидуальными предпринимателями, на втором месте в рейтинге нарушений — торговля алкоголем без наличия соответствующей лицензии, приводятся в документе результаты рейдов со ссылкой на министра регионального потребрынка Владимира Посаженникова.

Рейды показали, что в регионе снизилось число фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Во время проверок торговых точек в Подмосковье за 10 месяцев 2017 года выявлено пять таких случаев.