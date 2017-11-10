Дом для 320 переселенцев из аварийного жилья построят в подмосковной Шатуре

МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Новый дом для переселения более 300 человек из аварийного жилья построят в подмосковной Шатуре, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

"В рамках реализации адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы" в городском округе Шатура запланировано строительство многоквартирного жилого дома для переселенцев", — сообщается в документе.

Как указывается в нем, после завершения строительства в новостройку смогут переселиться 320 человек. Администрация Шатуры планирует приобретение квартир для переселения жильцов из 23 аварийных домов. Расселяемая площадь в этих домах составляет 4,9 тысячи квадратных метров. Строительство нового дома позволит обеспечить новым жильем 320 человек, проживающих в 157 квартирах аварийных домов.

Дом для переселенцев будет построен на улице Радченко во дворе домов № 10, № 23/8. Застройщик ООО "ОблИск" начал подготовительные работы на земельном участке. Завершение строительства нового дома запланировано на 2018 год, заключается в материале Минстройкомплекса Подмосковья.