В Балашихе на полигоне "Кучино" начинают бурить скважины для отвода газа

МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Скважины для отвода газа начнут бурить на полигоне ТБО "Кучино" в пятницу, говорится в сообщении администрации Балашихи.

"10 ноября в 15.00 на полигоне ТБО "Кучино" в Балашихе начинаются работы по бурению первой скважины для удаления из тела полигона свалочного газа", — сообщается в документе.

Всего планируется пробурить 55 отводных скважин, добавляется в сообщении. "Благодаря этим работам, газ, который является источником неприятного запаха в Балашихе, Люберцах и Реутове, будет выведен на высокотемпературный факел. Это предотвратит его текущее распространение за пределы полигона", — утверждается в материале.

Ранее сообщалось, что биогаз, образующийся при гниении отходов на полигоне, будет поступать в четыре газосборные станции для последующего сжигания на высокотемпературном факеле. Температура горения составит более 1 тысячи градусов Цельсия, что позволит обеззараживать продукты горения на 99,9%. Это временное решение, направленное на защиту атмосферы от выбросов биогаза до реализации проекта плановой рекультивации полигона.

Мусорный полигон "Кучино" закрыт 23 июня 2017 года после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. За три месяца на полигон завезли более 400 тысяч кубометров чистого грунта.

Тело полигона было засыпано метровым слоем грунта и образующийся в результате гниения отходов биогаз начал выходить через склоны полигона в более концентрированном виде.

Плановая рекультивация полигона начнется в марте 2018 года. На полную рекультивацию полигона "Кучино" отведено два года, общий объем финансирования составит четыре миллиарда рублей.