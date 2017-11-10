Более 20 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Более 20 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2017 году, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"С начала года в Подмосковье управляющие компании отремонтировали более 20 тысяч подъездов по губернаторской программе "Мой подъезд", что составляет почти 63%", — сообщается в документе. Как указывается в нем, лидерами по выполнению плана ремонта подъездов по состоянию на начало ноября являются городские округа Озеры, Долгопрудный, Лобня, Химки и Зарайск.

В материале МинЖКХ региона напоминается, что всего в 2017 году запланировано отремонтировать 32 тысячи подъездов в многоквартирных домах Подмосковья. Программа "Мой подъезд" предполагает софинансирование ремонта подъездов в многоквартирных домах Московской области из средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, управляющих компаний и необязательных взносов жителей.

"Участие в программе добровольное и позволяет собственникам выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы. Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов ложится на совет дома и Госжилинспекцию", — добавляется в сообщении со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.

Ранее сообщалось, что в 2017 году затраты на текущий ремонт подъездов составят 5,9 миллиарда рублей. 35,5% этой суммы составят субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы". Еще 12% составляют средства бюджетов муниципалитетов. 47,5% от суммы оплачивают управляющие компании. Затраты жителей не превысят 5%.