Проект бюджета на три года начали рассматривать депутаты Мособлдумы

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На социальную политику в следующем году планируют выделить почти 120 миллиардов рублей.

На 35-м пленарном заседании Московской областной думы депутаты приняли к рассмотрению законопроект "О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Публичные чтения законопроекта пройдут 16 ноября. Об этом сообщил телеканал "360".

Планируется, что доходы бюджета Подмосковья в период 2018–2020 годов вырастут. Согласно законопроекту, в 2018 году общий объем доходов регионального бюджета составит свыше 464 миллионов рублей, при этом по сравнению с прошлым годом рост доходов составит 9,3%. Общий объем доходов бюджета области в 2019 году увеличится на 4,3% и составит 480,8 миллиона рублей, а в 2020 году — на 5,6% и составит 506,2 миллиона рублей.

В следующем году общий объем расходов бюджета Московской области составит свыше 509 миллиардов рублей, в 2019 году расходы превысят 527 миллиардов рублей, в 2020 году — 544 миллиарда рублей.

Одно из основных направлений бюджета области — социальная сфера. 96 миллиардов рублей выделят на образовательные процессы в школы, 36,7 миллиарда рублей направят на строительство социальных объектов. Зарплата соцработников и научных сотрудников в 2018 году, согласно указу президента России Владимира Путина, будет увеличена на 10%.

"В 2018 году на социальную политику будет выделено 119,7 миллиардов рублей, на образование – 147,05 миллиардов рублей, на здравоохранение — 65 миллиардов рублей", — заявил Игорь Брынцалов, председатель Московской областной думы.

Согласно законопроекту бюджета Московской области в следующем году на здравоохранение заложено более 86 миллионов рублей, в 2019 году — более 75 миллионов рублей, в 2020 году — более 73 миллионов рублей.

155,6 миллиона рублей предусмотрено в 2018 году на государственную программу "Образование Подмосковья", более 158 миллонов рублей на нее выделяется в 2019 году, а в 2020 году на "Образование Подмосковья" направят свыше 151 миллиона рублей.

В процессе рассмотрения депутатами законопроекта в него внесут все замечания и правки. По итогам законопроект в первом чтении рассмотрит Московская областная дума. Принятие бюджета Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы в окончательном чтении ожидается 14 декабря.