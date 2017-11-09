"Яндекс.Транспорт" стал показывать низкопольные автобусы в Подмосковье

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Данные об адаптированных автобусах предоставила компания "Мострансавто".

Мобильное приложение "Яндекс.Транспорт" стало показывать низкопольные автобусы. Теперь жители Московской области могут заранее сориентироваться, подходит ли приближающееся транспортное средство для передвижения маломобильных граждан и маленьких детей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Открыв приложение, пассажир заранее может посмотреть, какой автобус приближается к остановке, и при необходимости дождаться автобуса с низкой посадкой.

Данные об адаптированных для маломобильных граждан автобусах предоставлены компанией "Мострансавто". Это первый в регионе перевозчик, предоставивший такие данные "Яндексу".

Появление в мобильном приложении "Яндекс.Транспорт" спецметок для автобусов с низкой посадкой стало возможным благодаря совместной работе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, "Яндекса" и "Мострансавто". Работа велась в рамках реализации приоритетного проекта правительства Московской области "Войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды".