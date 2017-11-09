Баскетболисты "Химок" проведут занятия для детей-инвалидов

Мяч в корзине во время баскетбольного матча. Архивное фото

Мяч в корзине во время баскетбольного матча. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя 0 РИА Новости. Благотворительную акцию проводят в рамках общеевпропейской программы.

В рамках общеевропейской социальной программы One Team регулярно проводит бесплатные занятия по баскетболу для детей с ограниченными возможностями здоровья. В России акция состоится впервые, ее проведет баскетбольный клуб "Химки". Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Первая тренировка состоится уже 9 ноября.

До сезона 2017-2018 годов "Химки" посвящали свою программу работе с трудными подростками и детьми из многодетных семей городского округа Химки.

Сейчас спортсмены БК "Химки" научат играть в баскетбол ребят из Химкинского центра реабилитации детей с ограниченными возможностями "Вера". Залы для занятий предоставил сам клуб "Химки" и местная школа № 3. Проводить тренировки будет Виталий Носов, заслуженный мастер спорта и экс-центровой сборной СССР, а также Мирон Лебедев, тренер юношеской команды БК "Химки". Им помогут звезды основного состава команды, а также игроки Баскетбольной Академии "Химки".

Как рассказал Дмитрий Соколов, центровой игрок БК "Химки", занятия нацелены на развитие и улучшение у детей психомоторных навыков. При этом, отметил спортсмен, не менее важная задача — это социальная адаптация.

"Таким детям свойственно испытывать больше проблем в межличностном общении, и нашими занятиями мы будем стараться раскрепостить ребят, улучшить их навыки общения со сверстниками и взрослыми", — подчеркнул Дмитрий Соколов.

One Team — социальная программа баскетбольной Евролиги, которая реализуется совместно с Паралимпийским движением (Special Olympics) и Турецкими авиалиниями.