В Подмосковье реализовано 52 тыс договоров на присоединение к электросетям

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Около 52 тысяч договоров на техприсоединение к электросетям реализовано в Московской области в 2017 году. При этом более половины заявок на присоединение поступило в энергокомпании онлайн, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"С начала 2017 года крупнейшими энергокомпаниями Подмосковья — "МОЭСК" и "Мособлэнерго" — выполнен 51 921 договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. Это почти на тысячу договоров больше, чем за аналогичный период прошлого года", — цитирует пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"По поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области активно проводится работа по упрощению процедур и сокращению сроков технологического присоединения к электрическим сетям. На сегодняшний день процедура подключения к электрическим сетям для предпринимателей с присоединяемой мощностью до 150 киловатт осуществляется в срок не более 80 дней. Для сравнения, в 2015 году этот срок составлял 90 дней, а в 2013 году — 218 дней", — цитирует Дмитрия Пестова сайт министерства энергетики региона.

В настоящее время "МОЭСК" и "Мособлэнерго" предоставляют полный цикл услуг по подключению к электросетям, с подачей заявки через интернет. Однако этот сервис доступен только потребителям присоединяемой мощностью до 150 киловатт. При этом заявитель может подать заявку через интернет, удостоверяя документы с помощью электронной цифровой подписи.