Бюджет Подмосковья на предстоящие 3 года сохранит социальную направленность

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Подмосковные власти намерены выделить из бюджета свыше 350 миллиардов рублей на социальные нужды — это на две трети превышает общий объем расходов, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Больше всего средств — 351 миллиард идет на финансирование социального блока — образование (114 миллионов рублей), здравоохранение (65 миллиардов рублей), социальная политика (порядка 119 миллиардов рублей)", — сказал журналистам Брынцалов.

Общий объем расходов бюджета Московской области составит в 2018 году более 509 миллиардов рублей, в 2019 году — более 527 миллиардов рублей, в 2020 году — более 544 миллиардов рублей. Общий объем доходов подмосковного бюджета в 2018 году планируется на уровне более 464 миллиардов рублей, в 2019 году — свыше 480 миллиардов рублей, в 2020 году — более 506 миллиардов рублей.

При этом спикер отметил, что объем дефицита бюджета не превышает допустимые требования Бюджетного кодекса РФ.