В Подмосковье премируют учителей, подготовивших стобалльников по ЕГЭ

МОКВА, 9 ноя — РИА Новости. Все учителя Московской области, выпускники которых сдадут ЕГЭ на 100 баллов, получат единовременную премию в размере 100 тысяч рублей — такое решение принял губернатор региона, сообщает в пятницу министерство образования Подмосковья.

Поручение правительству о разработке мер поощрения педагогов губернатор Московской области Андрей Воробьев дал на августовском форуме подмосковных педагогов. В конце октября правительство Подмосковья приняло постановление "О единовременной выплате учителям государственных, муниципальных и частных образовательных учреждений Московской области, подготовивших выпускников, набравших максимальное количество баллов по единому государственному экзамену".

"Премии педагоги будут получать ежегодно, начиная с 2017 года. В этом году премию получат 258 учителей, потратить денежные средства они могут по своему усмотрению" — сказала министр образования Московской области Марина Захарова, комментируя решение о поощрении педагогов.