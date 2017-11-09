Трое студентов из Подмосковья стали призерами WorldSkills Hi-Tech – 2017

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Трое студентов подмосковных техникумов стали призерами завершившегося в Екатеринбурге IV Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017, сообщает министерство образования Московской области.

Студенты техникумов и профессиональных колледжей из Московской области участвовали в соревнованиях по пяти компетенциям чемпионата. Жюри чемпионата признало достойными второго места в компетенции "Мехатроника" двух студентов Московского областного Раменского колледжа, а профессиональные навыки и знания студента Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина находятся "на уровне первой тройки" в компетенции "Управление беспилотными летательными аппаратами".

В WorldSkills Hi-Tech — 2017 соревновались 300 молодых специалистов по 30 компетенциям высокотехнологичного сектора промышленности.

WorldSkills — международное движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.