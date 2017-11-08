Подмосковье занимает первое место по субсидированию молочной отрасли

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В следующем году в регионе планируют произвести миллион тонн молока.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев открыли IV Международного молочного форума в Красногорске. Глава Подмосковья отметил основные достижения региона в сельскохозяйственной сфере.

"Наша задача — из первых уст дать ответы на вопросы и проблемы, которые существует в этой промышленности. Надеемся, что такая работа и сотрудничество даст эффективность этому бизнесу. Мы после таких встреч подписываем соглашения и видим реальные инвестиции в наш регион", — рассказал Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья также заявил, что область добилась высоких результатов по экспорту пшеницы.

"Верю, что лидерство будет и в молочной промышленности. Будем радовать нашим производством наших жителей, а также развивать продукцию для экспорта", — добавил Андрей Воробьев.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, в свою очередь, отметил рост субсидирования молочной отрасли в Подмосковье.

"Еще с советского времени Подмосковья было флагманом в молочной отрасли. Надаивали два миллиона тонн молока. Сейчас меньше. Но область привлекает внимание. Область — номер один по выделению субсидий в молочной сфере. Думаю, планку два миллиона тонн молока в год мы это осилим за несколько лет", — отметил Александр Ткачев.