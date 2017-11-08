Фехтовальщики Подмосковья одержали командную победу на турнире в Саратове

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Триумфаторов поздравил глава регионального Минспорта Роман Терюшков.

Подмосковная команда по фехтованию успешно выступила на всероссийском турнире "Волга‐Волга" в Саратове. В личном первенстве спортсмены также завоевали две бронзовые медали. Об этом сообщил телеканал "360".

Кроме успешных выступлений в командном зачете, фехтовальщики Анастасия Забелина и Вадим Ленуар стали бронзовыми призерами по итогам личного первенства.

"Этот результат показывает, что развитие школы фехтования в регионе идет в правильном направлении", — отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он лично поздравил спортсменов с победой в российских соревнованиях.