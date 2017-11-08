В Подмосковье создается крупнейший комплекс по производству козьего молока

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин подписал в среду соглашение о создании в Подмосковье крупнейшего комплекса по разведению коз, производству козьего молока и кормов для этих животных, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.

Соглашение было подписано на IV Международном агропромышленном молочном форуме, который проходит в среду и четверг в Доме правительства Московской области. Комплекс по планируется создать силами компании "Пущинское молоко". Производственная мощность комплекса составит 8 тысяч дойных коз. В него также будут входить фермы по выращиванию племенных коз, предприятие по переработке козьего молока и кормопроизводство. Общий объем инвестиций составит более 3 миллиардов рублей.

"Мы увеличиваем объемы производства натуральной молочной продукции с каждым годом. Продовольственный рынок Подмосковья и Москвы сегодня наполнен товарами местных производителей. И в наших планах скорый выход на внешний рынок. Молочная отрасль — приоритет для региона", — цитирует слова министра Андрея Разина сайт министерства сельского хозяйства Московской области.

В работе IV Международного агропромышленного молочного форума, который стартовал в Московской области, принимают участие представители более сорока стран мира. Минисельхоз Московской области сообщил, что всего Разин планирует подписать на форуме ряд соглашений на сумму более 14 миллиардов рублей.