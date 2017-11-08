На проведение ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне выделят 15 млн рублей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти Подмосковья выделят 15 миллионов рублей на проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту, который пройдет в Коломне в январе 2018 года, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

"На проведение мероприятия из бюджета Московской области будет выделено 15 миллионов рублей", — сообщается в документе со ссылкой на министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова. Решение принято на заседании рабочей группы по подготовке чемпионата Европы по конькобежному спорту в Коломне, в ходе которого обсудили план подготовки к соревнованиям и смету мероприятия.

В конце августа 2017 года Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил кандидатуру города Коломна в качестве хозяйки чемпионата Европы по конькобежному спорту, напоминается в материале. В нем отмечается, что соревнования стартуют в январе 2018 года и впервые пройдут по "олимпийской системе" — на отдельных дистанциях.

Во время подготовки к проведению чемпионата ледовая арена "Коломна" была модернизирована: лед заливается по новым технологиям и выдерживается в течение 21 дня, зона старта оборудована встроенной светодиодной лентой, фиксирующей фальстарт.

В чемпионате Европы по конькобежному спорту примут участие более 250 спортсменов из 35 стран.