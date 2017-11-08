Более тысячи боеприпасов времен ВОВ уничтожены с начала года в Подмосковье

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Свыше тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили взрывотехники Московской области с начала года, сообщает пресс-служба зампреда правительства региона Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года взрывотехники "Мособлпожспаса" совершили 129 выездов на обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Специалистами обезврежено 1 182 различных боеприпасов", — приводятся в сообщении правительства области слова Пестова.

По данным "Мособлпожспаса", крупный склад боеприпасов времен войны был найден в Сергиево-Посадском районе. Взрывотехники обнаружили и обезвредили там сразу более 800 ручных гранат.

Наибольшее количество выездов спасателей фиксируются в районы Московской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за Москву — Можайский, Волоколамский, Лотошинский, Солнечногорский, Клинский, а также в Рузский и Наро-Фоминский городские округа. Самые распространенные среди опасных находок — артиллерийские снаряды, авиабомбы, минометные мины и патроны.

"В случае обнаружения боеприпаса необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру "112". Нельзя трогать и тем более пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженное устройство. Также до приезда специалистов необходимо исключить доступ к опасному предмету людей, особенно детей и подростков", —предупреждает пресс-служба Дмитрия Пестова.