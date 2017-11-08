Конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" пройдет в Серпухове

МОСКВА, 8 ноя — РИА новости. В серпуховском дворце культуры "Россия" в субботу стартует крупнейший областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Соревнование танцоров "Пируэты Подмосковья" пройдет в Московской области уже в шестой раз. Свое мастерство продемонстрируют молодые исполнители классики танца из 28 муниципальных образований региона, а также города Москвы. Соревноваться таланты будут в трех возрастных группах: от 10 до 14 лет, от 14 до 18 лет и от 18 до 25 лет.

"Во время конкурса можно будет увидеть самые разнообразные выступления: вариации, дивертисменты и сцены из мировых шедевров классической хореографии, а также отдельные номера и постановки с элементами современного танца в номинациях "классический танец", "современная хореография на основе классического танца", — сообщает министерство культуры Московской области.

В конкурсе примут участие хореографических студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры. Профессиональное жюри будет оценивать их выступления по двум основным критериям: мастерство и артистизм.