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Новости Подмосковья

Подмосковье улучшило позиции в рейтинге энергоэффективности субъектов РФ

13:4108.11.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДом правительства Московской области. Архивное фотоДом правительства Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Подмосковье улучшило свои показатели в рейтинге энергоэффективности субъектов Российской Федерации, говорится в сообщении министерства энергетики Московской области.

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© РИА Новости / Александр Вильф
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"Московская область заняла шестое место в рейтинге энергоэффективности субъектов РФ, составленного министерством энергетики Российской Федерации по итогам 2016 года. Этот результат выше на один пункт по сравнению с рейтингом по итогам 2015 года", — сообщается в документе.

В нем уточняется, что при составлении рейтинга эксперты Минэнерго РФ используют несколько ключевых факторов: включение показателей энергоэффективности в госпрограммы, реализацию механизма энергетических деклараций, энергоэффективность освещения в уличном и дорожном хозяйстве, энергоэффективность электроснабжения в бюджетном секторе.

Улучшить позицию в рейтинге Подмосковью удалось благодаря целенаправленной энергосберегающей политике, утверждается в материале. Так, в учреждениях бюджетной сферы в 2016 году было установлено 4,9 тысячи приборов учета энергоресурсов, 208 автоматизированных узлов управления потреблением тепловой энергии, также успешно был внедрен механизм энергодеклараций. "Благодаря этим мерам доля зданий бюджетной сферы Подмосковья, соответствующих нормальному уровню энергоэффективности и выше, составила 21,5%, что превышает всероссийское значение показателя на 7,5 процентных пункта. За счет внедрения энергоэффективных технологий и решений экономия для областного бюджета составила 100 миллионов рублей", — заключается в документе.

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