Первый этап обустройства "Парка героев 1812 года" в МО завершат к декабрю

МОСКВА, 8 ноя — РИА Недвижимость. Первый этап обустройства "Парка героев Отечественной войны 1812 года" в Одинцовском районе Подмосковья завершится к декабрю, говорится на официальном сайте администрации муниципалитета.

До конца года обустроят пешеходные дорожки, установят опоры освещения, лавочки и урны. Как указывается в материале, обустройство парка ведется в рамках создания рекреационной зоны на берегу реки Вяземки в городском поселении Голицыно. Этот проект реализуется с весны 2017 года в рамках губернаторской программы "Культура Подмосковья".

В начале XIX века на данной территории располагался регулярный парк усадьбы Голицыных, добавляется в сообщении. Современная рекреационная зона также будет иметь геометрически правильную планировку. Центральным элементом зоны отдыха станет галерея бюстов героев Отечественной войны 1812 года, окруженная колоннадой. Здесь также появятся набережная, лодочная станция, контактный зоопарк, спортивные площадки, аллея молодоженов, велодорожки, зимний каток с пунктом проката инвентаря.

Площадь новой зоны отдыха составит порядка пяти тысяч квадратных метров. Запланированный объем инвестиций — 300 миллионов рублей, большая часть средств будет направлена из бюджета Московской области. Завершение проекта запланировано на 2022 год. Территория парка будет соединена мостом с литературным музеем-заповедником А. С. Пушкина в Вяземах на противоположном берегу реки. Посещение рекреационной зоны станет частью туристического маршрута "Усадебный экспресс".