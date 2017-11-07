Подмосковные учителя, подготовившие стобалльников, получат 100 тысяч рублей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Учителя подмосковных школ, подготовившие учеников-стобалльников, получат 100 тысяч рублей до конца года, сообщает министерство образования Московской области.
В региональном Минобразе отметили, что больше всего школьных педагогов, подготовивших учеников, сдавших в 2017 году единый госэкзамен на 100 баллов, преподают в школах Балашихи. На втором месте — средние учебные заведения Одинцовского района.
Ранее сообщалось, что поручение о поощрении педагогов губернатор Московской области Андрей Воробьев дал на августовском форуме подмосковных педагогов. Педагоги будут получать премии ежегодно, начиная с 2017 года.