Подмосковные учителя, подготовившие стобалльников, получат 100 тысяч рублей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Учителя подмосковных школ, подготовившие учеников-стобалльников, получат 100 тысяч рублей до конца года, сообщает министерство образования Московской области.

"Учителя Подмосковья, подготовившие стобалльников по итогам ЕГЭ-2017, получат премию в размере 100 тысяч рублей до конца года", — сообщили РИА Новости в министерстве. Собеседник агентства добавил, что выплата будет производиться в безналичной форме путем перечисления на лицевой счет учителя. В этом году премию получат 258 учителей, потратить денежные средства они могут по своему усмотрению.

В региональном Минобразе отметили, что больше всего школьных педагогов, подготовивших учеников, сдавших в 2017 году единый госэкзамен на 100 баллов, преподают в школах Балашихи. На втором месте — средние учебные заведения Одинцовского района.

Ранее сообщалось, что поручение о поощрении педагогов губернатор Московской области Андрей Воробьев дал на августовском форуме подмосковных педагогов. Педагоги будут получать премии ежегодно, начиная с 2017 года.