В Подмосковье готовятся запустить обновленную версию портала "Добродел"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. До Нового года в Подмосковье планируется запустить обновленную версию портала "Добродел" с расширенными возможностями. Кроме того, Минсвязи вскоре запустит в системе МФЦ новую услугу для представителей малого бизнеса — "единое окно" сервисов банков и страховых компаний, сообщает министерство госуправления и информационных технологий региона.

Заместитель председателя правительства области, министр госуправления, ИТ и связи Максут Шадаев, пояснил, что в новой версии популярного приложения "Добродел" (ее планируется ввести уже до конца текущего года), житель Подмосковья сможет сам управлять бюджетными процессами. "Например, если пользователь хочет, чтобы в его районе построили детскую площадку, он оставит заявку в "Доброделе".

Затем другие пользователи проголосуют за нее. Власти увидят количество голосов и, принимая бюджетное решение, учтут это пожелание. Таким образом, "Добродел" предоставит жителям возможность не только решить бытовую проблему, но и принять участие в определении приоритетов при расходовании бюджетных средств муниципального образования", — цитирует слова Шадаева портал правительства региона.

Министр также сказал, что со следующего года "Добродел" будет интегрирован с наиболее популярными социальными сетями. Это означает, что жалобу на качество ЖКУ, например, можно будет разместить непосредственно из соцсети, не входя в приложение. При этом в аккаунт соцсети придет уведомление из "Добродела". И после решения вопроса властями тоже поступит соответствующее сообщение непосредственно пользователю соцсети.

И еще одно новшество касается бизнесменов. Подмосковные власти хотят расширить количество ИТ услуг, предоставляемых малому и среднему бизнесу через систему МФЦ.

"Мы рассматриваем вопрос о подписании соглашений с отдельными банками и страховыми компаниями, для того, чтобы обеспечить одну точку, где собраны все интересные для малого бизнеса сервисы, которые помогут предпринимателям в развитии их деятельности на территории Московской области", — сказал Шадаев.