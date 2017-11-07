В Подмосковье готовятся запустить обновленную версию портала "Добродел"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. До Нового года в Подмосковье планируется запустить обновленную версию портала "Добродел" с расширенными возможностями. Кроме того, Минсвязи вскоре запустит в системе МФЦ новую услугу для представителей малого бизнеса — "единое окно" сервисов банков и страховых компаний, сообщает министерство госуправления и информационных технологий региона.
Затем другие пользователи проголосуют за нее. Власти увидят количество голосов и, принимая бюджетное решение, учтут это пожелание. Таким образом, "Добродел" предоставит жителям возможность не только решить бытовую проблему, но и принять участие в определении приоритетов при расходовании бюджетных средств муниципального образования", — цитирует слова Шадаева портал правительства региона.
Министр также сказал, что со следующего года "Добродел" будет интегрирован с наиболее популярными социальными сетями. Это означает, что жалобу на качество ЖКУ, например, можно будет разместить непосредственно из соцсети, не входя в приложение. При этом в аккаунт соцсети придет уведомление из "Добродела". И после решения вопроса властями тоже поступит соответствующее сообщение непосредственно пользователю соцсети.
И еще одно новшество касается бизнесменов. Подмосковные власти хотят расширить количество ИТ услуг, предоставляемых малому и среднему бизнесу через систему МФЦ.
"Мы рассматриваем вопрос о подписании соглашений с отдельными банками и страховыми компаниями, для того, чтобы обеспечить одну точку, где собраны все интересные для малого бизнеса сервисы, которые помогут предпринимателям в развитии их деятельности на территории Московской области", — сказал Шадаев.